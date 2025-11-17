"ليه الخيبة دي وصابرين ليه؟”.. شبانة يفتح النار على اتحاد الكرة

وجه الإعلامي محمد شبانة انتقادات لاذعة لاتحاد الكرة المصري، معتبرًا أنه المسؤول الأول عن حالة التراجع التي تعيشها كرة القدم المصرية، رغم النجاحات الكبيرة التي تحققها الرياضات الأخرى في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وقال شبانة، خلال تصريحاته في برنامج “نمبر وان” على قناة cbc، إن الاتحاد منشغل بالتنظيم أكثر من التطوير، مؤكدًا أن “التطوير يحتاج عملًا وجهدًا وخططًا، وليس مجرد إدارة شكلية”.

وأشار شبانة إلى خروج منتخب الناشئين من كأس العالم أمام سويسرا، رغم الفرحة المؤقتة بالفوز على هايتي، مؤكدًا أن الانتصار كان عشوائيًا ولم يكن ناتجًا عن منظومة واضحة.

وأضاف:“المنتخب زيه زي غيره، زي منتخب أسامة نبيه.. المشكلة في الاتحاد نفسه”.

وتساءل شبانة عن سبب فشل اتحاد الكرة رغم أن معظم القطاعات الرياضية في مصر تحصد إنجازات دولية، قائلًا:“ليه الرياضة المصرية كلها ناجحة إلا كرة القدم؟ ليه الخيبة دي وصابرين ليه؟”.

وأشار إلى توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة البدء في تطوير حقيقي داخل الاتحاد أسوة بتجربة المغرب، مؤكدًا أن مصر لا تقل عن دول كبرى في الإمكانات: “عندنا ملاعب، عندنا صرف، عندنا لاعيبة.. إحنا أقل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا في إيه؟”.

وأوضح شبانة أن عبدالظاهر السقا، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد، صرح بأن الأفكار المطروحة لا تنفذ، كما أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن لا يحصل على الدعم الكافي.

وتابع: "الاتحاد لازم يطلع ويقول خطته إيه.. شروط المدرب إيه... المستقبل إيه.. مش كل شوية يقولك استلمنا الاتحاد كده، رغم إنهم اللي شكلوا أغلب الأجهزة الفنية".

وختم شبانة حديثه موجهًا رسالة: "مصر بنت بلد في وقت قصير، وانتو مش عارفين تبنوا منتخب. لازم حساب عسير، ولازم تطلعوا خطط وتقريرات تطوير المنتخبات.. واللي مش قد الشيلة يمشي".

وأشاد شبانة بشغف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء الدولة، مؤكدًا: "الدولة بتشتغل.. ولازم اتحاد الكرة يشتغل. وتحيا مصر دائمًا".