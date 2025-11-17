هل يكون حامد حمدان بديلا له؟.. شوبير يكشف موقف ديانج النهائي مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف أليو ديانج، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، من تجديد عقده مع الأحمر، وإمكانية ضم الفلسطيني حامد حمدان، لاعب فريق بتروجيت بدلا منه.

وقال "شوبير"، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي لا يزال ينتظر عودة ديانج من معسكر مالي من أجل تحديد موقفه من التجديد واللاعب لديه عروض خليجية على رأسها، عرض من السعودية".

وأوضح: "الأهلي يسعى لتجديد عقد اللاعب لكنهم لم يسمحوا له الانتظار طويلًا، والنادي يجهز عرضًا لديانج وسيعرف موقفه في الفترة المقبلة عن طريق جلسة سيتم عقدها معه من قبل وليد صلاح الدين مدير الكرة".

وأكمل: "أليو ديانج بالفعل لديه عرض حالي، إذا رغب في الانتظار حتى نهاية العام للرحيل سيقبل الأهلي هذا الأمر للاستفادة المادية للطرفين، أما إذا رغب اللاعب في الاستمرار والتجديد سيوافق الأهلي على الفور".

وأوضح: "لكن الأهم أنه بناءً على موقف ديانج سيتحدد موقف الأهلي تجاه حامد حمدان، لأنه من الطبيعي أن يفتقد الأهلي لاعب في غاية الأهمية وهو ديانج، لذلك سيحتاج تعويضه بشكل سريع".