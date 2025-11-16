"بكيت بسبب التنمر".. صلاح يروي الجانب المؤلم في بداية مشواره

محمد صلاح يكشف كواليس تفكيره في الانتقال للأهلي أو الزمالك

كشف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تفاصيل رحلته الكروية، مؤكّدًا أن مثله الأعلى كان الكابتن محمود الخطيب وحسن شحاته.

وخلال حواره مع مجدي يعقوب عبر قناة "أون سبورت"، قال صلاح: "كنت وضعت طريقًا واحدًا لحياتي، ولو فشلت فيه كانت حياتي ومستقبلي ستتدمّر".

وأشار إلى أن هذا القرار دفعه لتحمل الصعاب، قائلًا: "لو زعل مني مدرب كنت أصمت حتى لا أفقد فرصتي في الفريق".

وعن الجانب المؤلم في بداياته: "كنت أبكي في غرفة الملابس بسبب التنمر من زملائي".

واختتم: "كانوا يقولون لي: أنت لابس كده ليه يا فلاح؟، لكن هذه التحديات صقلت شخصيتي وجعلتني اللاعب الناجح الذي يعرفه العالم اليوم".