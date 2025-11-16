مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألمانيا

- -
21:45

سلوفاكيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

ليتوانيا

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
18:00

كاب فيردي

جميع المباريات

إعلان

"بكيت بسبب التنمر".. صلاح يروي الجانب المؤلم في بداية مشواره

كتب : محمد القرش

10:22 م 16/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    لقطات من حوار محمد صلاح ومجدي يعقوب (4)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من حوار محمد صلاح ومجدي يعقوب (8)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من حوار محمد صلاح ومجدي يعقوب (6)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من حوار محمد صلاح ومجدي يعقوب (3)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح يحاور الدكتور مجدي يعقوب
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح يحتفل بأول أهدافه مع بازل
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح مع بازل السويسري
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح مع بازل
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب بازل السويسري
  • عرض 12 صورة
    مدرب بازل: تمريرة ستريللر لمحمد صلاح اصابتني بالجنون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تفاصيل رحلته الكروية، مؤكّدًا أن مثله الأعلى كان الكابتن محمود الخطيب وحسن شحاته.

وخلال حواره مع مجدي يعقوب عبر قناة "أون سبورت"، قال صلاح: "كنت وضعت طريقًا واحدًا لحياتي، ولو فشلت فيه كانت حياتي ومستقبلي ستتدمّر".

وأشار إلى أن هذا القرار دفعه لتحمل الصعاب، قائلًا: "لو زعل مني مدرب كنت أصمت حتى لا أفقد فرصتي في الفريق".

وعن الجانب المؤلم في بداياته: "كنت أبكي في غرفة الملابس بسبب التنمر من زملائي".

واختتم: "كانوا يقولون لي: أنت لابس كده ليه يا فلاح؟، لكن هذه التحديات صقلت شخصيتي وجعلتني اللاعب الناجح الذي يعرفه العالم اليوم".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح صلاح صلاح ومجدي يعقوب مجدي يعقوب طفولة صلاح بكاء صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد