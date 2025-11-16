تصرف إنساني من سيد عبد الحفيظ تجاه نجل محمد صبري في عزاء والده

توافد عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية إلى مسجد الحامدية الشاذلية للمشاركة في عزاء الراحل محمد صبري، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

ورصدت الكاميرات حضور فتحي مبروك ومختار مختار وشطة من نجوم الأهلى السابقين، إلى جانب أشرف نصار رئيس البنك الأهلي.

ويستقبل الحاضرين أفراد أسرة الفقيد، إلى جانب مجلس إدارة نادي الزمالك ورموز القلعة البيضاء.

وكان الكابتن محمد صبري، توفي صباح الجمعة الماضية إثر أزمة صحية مفاجئة أثناء قيادته لسيارته.

والجديد بالذكر أن نادي الزمالك أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام حداداً على فقدان أحد أبرز نجومه السابقين، وتقديراً لمسيرته وعطائه داخل جدران النادي.