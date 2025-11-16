مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إذربيجان

1 3
19:00

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

النرويج

نجوم القطبين ورؤساء الأندية.. 13 صورة لعزاء محمد صبري في الحامدية الشاذلية

كتب - نهى خورشيد

06:32 م 16/11/2025
توافد عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية إلى مسجد الحامدية الشاذلية للمشاركة في عزاء الراحل محمد صبري، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

ورصدت الكاميرات حضور فتحي مبروك ومختار مختار وشطة من نجوم الأهلى السابقين، إلى جانب أشرف نصار رئيس البنك الأهلي.

ويستقبل الحاضرين أفراد أسرة الفقيد، إلى جانب مجلس إدارة نادي الزمالك ورموز القلعة البيضاء.

وكان الكابتن محمد صبري، توفي صباح الجمعة الماضية إثر أزمة صحية مفاجئة أثناء قيادته لسيارته.

والجديد بالذكر أن نادي الزمالك أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام حداداً على فقدان أحد أبرز نجومه السابقين، وتقديراً لمسيرته وعطائه داخل جدران النادي.

عزاء محمد صبري الحامدية الشاذلية الزمالك

