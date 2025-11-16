أبدى نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، اندهاشه من تكريم الراحل محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق بعد وفاته.

وقال نادر السيد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "لماذا قام نادي الزمالك بتكريم الراحل محمد صبري بعد وفاته، وأين كان مسؤولي الزمالك عندما كان صبري على قيد الحياة".

وأضاف: "لماذا نكرم النجوم بعد وفاتهم، أولادنا يهمهم انهم يفتخروا بنجومية والديهم وهم على قيد الحياة".

وتابع: "لماذا جلب مسؤولي نادي الزمالك، أبناء محمد صبري بعد وفاته، بعض المسؤولين متخيلين ان التكريم للنجوم بعد وفاتهم من وجميله".

وكان النجم الراحل محمد صبري وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، إثر تعرضه لحادث سير، وشُيعت جنازته عصرا، وأعلن نادي الزمالك حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على أن يقام العزاء اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية.