كشف مصدر عن تطورات أزمة مستحقات المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك يانيك فيريرا لدى القلعة البيضاء بعد فسخ التعاقد معه.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن الفترة الماضية كانت شهدت توافقًا بين إدارة الزمالك والمدرب البلجيكي بتنازل الأخير عن مطالبته بالحصول على مستحقاته كاملة، إلا أن الأمر تغير من جديد.

ونوه المصدر إلى أن إدارة نادي الزمالك لم تنفذ اتفاقها مع فيريرا بعدم الحصول على مستحقاته كاملة والحصول على جزء منها.

وأتم المصدر التصريحاته بقوله:"فيريرا تراجع عن قرار الحصول على جزء من مستحقاته وأصبح متمسكًا بالحصول عليها كاملة بعدما لم يتم الالتزام بالاتفاق وهدد بشكوى النادي لدى فيفا".

وكان نادي الزمالك قد أعلن فسخ تعاقده مع فيريرا لتراجع النتائج وعيّن بدلاً منه أحمد عبدالرؤوف.

