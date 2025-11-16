مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

9 1
16:00

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

2 3
16:00

أيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

النرويج

جميع المباريات

إعلان

"تعقد جديد".. مصدر يكشف تطوارات أزمة مستحقات فيريرا مع الزمالك

كتب : مصطفى الجريتلي

04:32 م 16/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك
  • عرض 6 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
  • عرض 6 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (2)
  • عرض 6 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
  • عرض 6 صورة
    يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تطورات أزمة مستحقات المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك يانيك فيريرا لدى القلعة البيضاء بعد فسخ التعاقد معه.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن الفترة الماضية كانت شهدت توافقًا بين إدارة الزمالك والمدرب البلجيكي بتنازل الأخير عن مطالبته بالحصول على مستحقاته كاملة، إلا أن الأمر تغير من جديد.

ونوه المصدر إلى أن إدارة نادي الزمالك لم تنفذ اتفاقها مع فيريرا بعدم الحصول على مستحقاته كاملة والحصول على جزء منها.

وأتم المصدر التصريحاته بقوله:"فيريرا تراجع عن قرار الحصول على جزء من مستحقاته وأصبح متمسكًا بالحصول عليها كاملة بعدما لم يتم الالتزام بالاتفاق وهدد بشكوى النادي لدى فيفا".

وكان نادي الزمالك قد أعلن فسخ تعاقده مع فيريرا لتراجع النتائج وعيّن بدلاً منه أحمد عبدالرؤوف.

اقرأ أيضًا:

لاعبو الأهلي والزمالك يقفون دقيقة حداد على روح محمد صبري (صور)

4 صور لأول ظهور لحسام عاشور بعد عودته للعمل في النادي الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يانيك فيريرا الزمالك مستحقات يانيك فيريرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر