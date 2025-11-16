مباريات الأمس
بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. "بلعمري" يصدم الرجاء المغربي بهذا القرار

كتب : محمد خيري

02:40 م 16/11/2025
كشفت تقارير صحفية مغربية، عن رفض يوسف بلعمري، لاعب نادي الرجاء المغربي، تجديد عقده مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد بلعمري مع النادي المغربي بنهاية الموسم الجاري يونيو 2026، ويحق له التوقيع في شهر يناير، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وارتبط اسم "بلعمري" بالانتقال إلى النادي الأهلي في شهر يناير المقبل، وشارك صاحب الـ27 عامًا خلال الموسم الجاري، في 7 مباريات مع الرجاء في الدوري المغربي.

ووفقا لموقع برلمان سبور المغربي، أكد أن وكيل يوسف بلعمري أبلغ مسؤولي الرجاء بقرار اللاعب النهائي برفض تجديد عقده، رغم المحاولات المتكررة من إدارة الرجاء لإقناعه بالاستمرار، آخرها العرض المالي الذي قدم له الأسبوع الماضي.

وأوضح الموقع، أن العرض يشمل منحة توقيع بقيمة 400 مليون سنتيم وراتبا شهريا يصل إلى 30 ألف درهما، ولكنه يتجه حاليا إلى إبرام عقد مبدئي مع أحد الأندية التي تحفظ وكيله عن الكشف عن هويتها، مكتفيا بالإشارة إلى وجود عروض من أندية سعودية وأخرى مصرية، إضافة إلى عرض تقدم به هشام آيت منا، رئيس نادي الوداد، الراغب بدوره في ضم اللاعب.

جمال بلعمري الأهلي الرجاء المغربي المدافع المغربي صفقات الأهلي

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

