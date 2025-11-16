مباريات الأمس
إعلان

الأزمات تتوالى.. فيريرا يزيد من أوجاع الزمالك بمهلة أخيرة

كتب : محمد خيري

12:00 م 16/11/2025
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك
    يانيك فيريرا
    يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك
    يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك
    يانيك فيريرا في مؤتمر
    يانيك فيريرا

قال الإعلامي جمال الغندور إن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق لفريق الزمالك أمهل النادي الأبيض 10 أيام قبل التقدم بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للحصول على مستحقاته المتأخرة.

أضاف "الغندور" خلال برنامجه ستاد المحور: "فيريرا عقد جلسة أولى مع مسؤولي نادي الزمالك ولم يتوصل فيها إلى اتفاق حيث تمسك فيها المدرب بمستحقاته كاملة".

وتابع :"يانيك فيريرا غادر القاهرة منذ 3 أيام بعدما لم يتم تحديد جلسة جديدة مع المدرب وأبلغهم أنه سيتم تقديم شكوى في فيفا".

واختتم تصريحاته: "كما تجاهل مسؤولو نادي الزمالك وكيل أعمال يانيك فيريرا الأمر الذي أدي إلى الاستقرار على اتخاذ خطوات تصعيدية في الملف".

