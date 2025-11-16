كشف محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، كواليس عودته إلى النادي الأهلي، مشيرا إلى تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وقال تريزيجيه، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "أنا واخد قرار إني أرجع النادي الأهلي وأنا في قمة مستوايا، ولو كنت استمريت في طرابزون كان عقدي سينتهي هذا الموسم".

وأضاف: "كنت أمتلك عروضا من دوريات عربية، تعادل 5 أو 6 أضعاف ما أتقضاه داخل النادي حاليا، الكابتن محمود الخطيب شاف العقود دي وقطعتها قدامه".

واختتم: "أنا قلت للكابتن محمود الخطيب أنا معاك، وتعالى نخش الخناقة مع بعض، لأن النادي الأهلي صاحب فضل عليا، ده النادي اللي أنا بانتمي ليه، وحتى وأنا بلعب بره كنت بتابع مباريات الأهلي كلها".

وشارك صاحب الـ 31 عاما خلال الموسم الحالي رفقة النادي الأهلي، في 18 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

