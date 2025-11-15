جدول ترتيب دوري المحترفين المصري بعد فوز الترسانة

انتهت اليوم السبت الموافق 15 نوفمبر، مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري المحترفين المصري.

وشهد ختام الجولة إقامة مباراة الترسانة أمام فريق راية الرياضي، والتي انتهت بفوز الشواكيش بهدف دون رد.

واختتمت الجولة الثانية عشرة بتصدر فريق أبوقير للأسمدة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 27 نقطة، بينما حل فريق القناة في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

جدول ترتيب دوري المحترفين المصري

1- أبوقير للأسمدة - 27 نقطة

2- القناة - 21 نقطة

3- لافيينا - 20 نقطة

4- بترول أسيوط - 20 نقطة

5- مسار - 19 نقطة

6- المصرية للاتصالات - 19 نقطة

7- المنصورة - 19 نقطة

8- مالية كفر الزيات - 18 نقطة

9- بروكسي - 18 نقطة

10- الداخلية - 18 نقطة

11- الترسانة - 16 نقطة

12- أسوان - 13 نقطة

13- السكة الحديد - 11 نقطة

14- ديروط - 11 نقطة

15- راية الرياضي - 11 نقطة

16- الإنتاج الحربي - 10 نقاط

17- طنطا - 8 نقاط

18- بلدية المحلة - 5 نقاط

