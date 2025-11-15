مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

2 0
17:45

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

2 0
19:00

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

جورجيا

0 4
19:00

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفينيا

0 1
21:45

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا

الدنمارك

0 0
21:45

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سويسرا

0 0
21:45

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا

اليونان

1 0
21:45

إسكتلندا

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

2 0
18:00

السنغال

جميع المباريات

إعلان

"بطولة تحمل اسمه".. تكريم خاص من نادي الزمالك للراحل محمد صبري

كتب - يوسف محمد:

09:06 م 15/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (3)
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (4)
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (2)
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي الزمالك تغيير اسم بطولة الأكاديميات التي تقام داخل النادي، من بطولة "حلمي زامورا"، إلى كأس محمد صبري تكريما له، بعد رحيله عن عالمنا أمس الجمعة.

وكشف نادي الزمالك عن هذا القرار في بيان رسمي جاء نصه كالتالي: "في إطار حرص نادي الزمالك على تكريم رموزه العظيمة والاحتفاء بأبنائه الذين قدّموا الكثير للقلعة البيضاء، يعلن النادي عن تغيير اسم بطولة كأس الأكاديميات، والتي كان مقرّرًا إقامتها تحت اسم "كأس حلمي زامورا"، لتصبح باسم "كأس محمد صبري"، وذلك تخليدًا لمسيرته وإخلاصه وعطائه لنادي الزمالك.

وأضاف: "يؤكد النادي أن هذا القرار يأتي تقديرًا لنجم كبير ترك بصمة خالدة في تاريخ الزمالك، وكان دائمًا نموذجًا للروح البيضاء داخل الملعب وخارجه".

وتابع: "يتشرف نادي الزمالك بتوجيه دعوة رسمية إلى أسرة الكابتن محمد صبري لحضور فعاليات البطولة التي ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل، والمشاركة في مراسم التتويج وتسليم الجوائز في ختام الحدث، تأكيدًا لمكانة الكابتن محمد صبري وأسرة النجم الراحل لدى النادي".

واختتم: "يتمنى نادي الزمالك لجميع الفرق المشاركة التوفيق، وأن تكون هذه النسخة من البطولة احتفالية تليق باسم النجم الراحل محمد صبري، وبقيمته ومكانته داخل القلعة البيضاء".

وكان صبري رحل عن عالمنا صباح أمس الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس.

أقرأ أيضًا:

"يتعلق بأبنائه".. قرار عاجل من نادي الزمالك بشأن الراحل محمد صبري

أحمد نبيل مانجا "لمصراوي": عائلتي ستشجع الأهلي ضدي.. وهذا يوم التخلي عن انتمائي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صبري نادي الزمالك تكريم محمد صبري وفاة محمد صبري آخر أخبار الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
العظمى بالقاهرة 25 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا
أكبر انخفاض منذ 3 سنوات.. 10 سيارات مستعملة واعتمادية تبدأ من 130 ألفا