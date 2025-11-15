أعلن نادي الزمالك تغيير اسم بطولة الأكاديميات التي تقام داخل النادي، من بطولة "حلمي زامورا"، إلى كأس محمد صبري تكريما له، بعد رحيله عن عالمنا أمس الجمعة.

وكشف نادي الزمالك عن هذا القرار في بيان رسمي جاء نصه كالتالي: "في إطار حرص نادي الزمالك على تكريم رموزه العظيمة والاحتفاء بأبنائه الذين قدّموا الكثير للقلعة البيضاء، يعلن النادي عن تغيير اسم بطولة كأس الأكاديميات، والتي كان مقرّرًا إقامتها تحت اسم "كأس حلمي زامورا"، لتصبح باسم "كأس محمد صبري"، وذلك تخليدًا لمسيرته وإخلاصه وعطائه لنادي الزمالك.

وأضاف: "يؤكد النادي أن هذا القرار يأتي تقديرًا لنجم كبير ترك بصمة خالدة في تاريخ الزمالك، وكان دائمًا نموذجًا للروح البيضاء داخل الملعب وخارجه".

وتابع: "يتشرف نادي الزمالك بتوجيه دعوة رسمية إلى أسرة الكابتن محمد صبري لحضور فعاليات البطولة التي ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل، والمشاركة في مراسم التتويج وتسليم الجوائز في ختام الحدث، تأكيدًا لمكانة الكابتن محمد صبري وأسرة النجم الراحل لدى النادي".

واختتم: "يتمنى نادي الزمالك لجميع الفرق المشاركة التوفيق، وأن تكون هذه النسخة من البطولة احتفالية تليق باسم النجم الراحل محمد صبري، وبقيمته ومكانته داخل القلعة البيضاء".

وكان صبري رحل عن عالمنا صباح أمس الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس.

