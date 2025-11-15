بنشرقي ينعى محمد صبري نجم الزمالك الراحل

نعى أشرف بنشرقي، المحترف المغربي بصفوف الأهلي، محمد صبري لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، الذي وافته المنية، يوم أمس الجمعة؛ إثر حادث سير.

وكتب أشرف بنشرقي عبر Story بحسابه بمنصة انستجرام ، اليوم السبت :"لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء والدوام لله، ربنا يرحمك ويغفرلك، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان نادي الزمالك، قد أشار عبر بيان رسمي صادر في وقت سابق من اليوم، إلى أنه تقرر بصفة نهائية إقامة عزاء نادي للراحل محمد صبري نجم فريق الكرة السابق بالقلعة البيضاء في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء غدًا الأحد، عقب صلاة المغرب، بدلاً من إقامة العزاء في مقر النادي كما كان مقررًا من قبل.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة النجم الراحل محمد صبري.

