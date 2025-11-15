بيراميدز وفاركو.. طريق الأهلي في كأس مصر 2025/26

أجريت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2025/26 اليوم السبت، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أسفرت عن مواجهة الأهلي لنظيره المصرية للاتصالات.

يتأهل الفائز من مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات لملاقاة الفائز من فاركو وتليفونات بني سويف في دور الـ16 للبطولة.

ووقع الأهلي على رأس المسار الأول لبطولة كأس مصر والذي يضم بيراميدز والبنك الأهلي، بينما جاء الزمالك في المسار الثاني الذي ضم سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي.

بداية من دور الـ32، إذا انتهت المباريات بالتعادل، تُلعب أشواط إضافية ثم تُحسم بركلات الترجيح، حيث يتحمل النادي الوارد اسمه أولًا مسؤولية استضافة وتنظيم اللقاء.

طريق الأهلي في كأس مصر

مباراة رقم 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات

مباراة رقم 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف

مباراة رقم 3: البنك الأهلي ضد بورفؤاد

مباراة رقم 4: إنبي ضد المقاولون العرب

مباراة رقم 5: بتروجيت ضد وادي دجلة

مباراة رقم 6: مودرن سبورت القناة

مباراة رقم 7: الجونة ضد بترول أسيوط

مباراة رقم 8: بيراميدز ضد مسار

