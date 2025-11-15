تحدث إبراهيم صلاح المدير الفني لنادي G، الناشط في القسم الثاني ب، عن التأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر، واحتمالية مواجهة الزمالك.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات خاصة لمصراوي: "نسير بشكل جيد في الدوري والكأس، وصعودنا إلى دور الـ32 من كأس مصر، جاء بعد 3 مواجهات قوية ضد فرق محترمة في الأدوار التمهيدية".

وأضاف: "نستعد للكأس بشكل جيد، واللاعبون يعلمون أنهم وصلوا إلى مكان جيد، ولديهم إصرار على استكمال هذا المشوار، نتحدث بشكل واقعي، ويمكننا الوصول لأبعد نقطة في الكأس".

واختتم إبراهيم صلاح عن احتمالية مواجهة الزمالك: "إمكانية مواجهة الزمالك تحدثنا هنا، "بس ده شغلنا"، ونعمل بشكل محترف ولو حدث سنلعب بشرف ونزاهة، ولكن على المستوى الشخصي أنا وشيكابالا لا نتمنى مواجهة الزمالك".

