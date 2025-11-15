مباريات الأمس
إبراهيم صلاح لمصراوي: "لا أتمنى مواجهة الزمالك بالكأس.. ويمكننا الوصول لأبعد نقطة"

كتب : هند عواد

11:29 ص 15/11/2025
    تعليق إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة (3)
    تعليق إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة (2)
    تعليق إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة (4)
    تعليق إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة (6)
    تعليق إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة (5)
    تعليق إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة (1)
    إبراهيم صلاح

تحدث إبراهيم صلاح المدير الفني لنادي G، الناشط في القسم الثاني ب، عن التأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر، واحتمالية مواجهة الزمالك.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات خاصة لمصراوي: "نسير بشكل جيد في الدوري والكأس، وصعودنا إلى دور الـ32 من كأس مصر، جاء بعد 3 مواجهات قوية ضد فرق محترمة في الأدوار التمهيدية".

وأضاف: "نستعد للكأس بشكل جيد، واللاعبون يعلمون أنهم وصلوا إلى مكان جيد، ولديهم إصرار على استكمال هذا المشوار، نتحدث بشكل واقعي، ويمكننا الوصول لأبعد نقطة في الكأس".

واختتم إبراهيم صلاح عن احتمالية مواجهة الزمالك: "إمكانية مواجهة الزمالك تحدثنا هنا، "بس ده شغلنا"، ونعمل بشكل محترف ولو حدث سنلعب بشرف ونزاهة، ولكن على المستوى الشخصي أنا وشيكابالا لا نتمنى مواجهة الزمالك".

اقرأ أيضًا:

من أوروبا.. الكشف عن المنتخب رقم 30 المشارك في كأس العالم

"قصص متفوتكش".. تكفل الزمالك بأبناء صبري.. وطلب من شيكابالا للمسؤولين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم صلاح فريق جي شيكابالا الزمالك كأس مصر قرعة كأس مصر

