تلقى الوسط الرياضي المصري، صباح أمس الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، صدمة كبيرة، بعد انتشار خبر وفاة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد صبري، إثر حادث سير.

ورحل صبري عن عالمنا أمس الجمعة بعمر 51 عاما، بعد تعرضه لحادث سير مروع، في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة التجمع الخامس، وسط حالة من الحزن والحسرة على كل محبيه.

وأعاد خبر وفاة صبرى إثر تعرضه لحادث سير، إلى الأذهان العديد من نجوم كرة القدم المصرية، الذين رحلوا عن عالمنا بعد تعرضهم لحوادث سير.

رضا لاعب الإسماعيلي

ومن بين نجوم الكرة المصرية، الذين رحلوا عن عالمنا، في حادث سير صعبة، هو نجم الإسماعيلي الراحل محمد مرسي وشهرته "رضا"، الذي غيبه الموت عن عالمنا في منتصف الثمانينات، إذا توفي في عام 1965 بعمر 26 عاما فقط، بعد تعرضه لحادث سير، خلال عودته من الإسكندرية، بعد الانتهاء من المشاركة في مباراة اعتزال نجم منتخب مصر والاتحاد السكندري رأفت عطية.

وليس هناك أي شك أن وفاة رضا تمثل واحدة من أكبر الصدمات التي تلقتها الجماهير المصرية، خاصة في ظل المكانة الكبيرة التي كان يحظى بها لدى جماهير الإسماعيلي، الذين كانوا يضعون عليه الآمال ليصبح أسطورة الفريق لسنوات طويلة.

محمد حازم لاعب الإسماعيلي

واستمرت لعنت حوادث السير تطارد نجوم النادي الإسماعيلي، حيث غيب الموت أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدراويش وهو محمد حازم، الذي رحل عن عالمنا في 11 نوفمبر عام 1986 بعمر 26 عاما فقط، بعدما تعرض لحادث سير مروع على طريق (الإسماعيلية - القاهرة) خلال عودته إلى القاهرة، بعد المشاركة مع الدراويش أمام فريق غزل المحلة في مباراة بالدوري المصري.

محمد عمر الأكو لاعب المصري

وفي نوفمبر عام 1998 شهدت الرياضة المصرية واقعة مأساوية، حينما توفى محمد عمر الأكو مدافع النادي المصري البورسعيدي، الذي رحل عن عالمنا بعمر 29 عاما بعد تعرضه لحادث سير، خلال قيادة سيارته على طريق دمياط بورسعيد، في صدمة كبيرة لكل متابعي كرة القدم المصرية وبالأخص جماهير بورسعيد، الذين فقدوا آنذاك أحد نجوم الفريق.

يوسف محيي لاعب الزمالك

وكان شهر ديسمبر من عام 2014، شاهدا على خبر هز الوسط الرياضي المصري، وهو خبر وفاة صاحب ال 19 عاما يوسف محيي لاعب الاتحاد السكندري المعار من نادي الزمالك آنذاك، بعدما تعرض لحادث سير في منطقة وادي النطرون بالبحيرة، تسبب له بارتجاج في المخ، وتوفى بعد ساعات قليلة من نقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة.