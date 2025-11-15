طلب خاص من محمود شيكابالا للمسؤولين عن الكرة المصرية

أول رد لمجلس الزمالك على وجود احتفالات في النادي رغم الحداد

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على ضرورة إقامة مباريات ودية خيرية بين الأهلي والزمالك، خلال الفترة المقبلة، يعود العائد الخاص بها للرياضيين.

وقال شيكابالا، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "نفسي أشوف في مصر مباريات خيرية بين الأهلي والزمالك زي ما بشوف بره بين برشلونة والريال، وبايرن ميونخ وليفربول".

وأضاف: "نفسي المباريات دي تتعمل في مصر، يتعمل صندوق من جانب المسؤولين عن الكرة في مصر، ونشوف الأهلي والزمالك بيلعبوا بعض والإيرادات تتحط في الصندوق".

واختتم: " أتمنى أشوف الأهلي بيلاعب المصري والمشاكل تتحل، والزمالك بيلاعب الإسماعيلي، والأهلي بيلاعب الإسماعيلي، والناس تروح تتبسط واللي زعلان من حد الدنيا تصفي ويتصالحوا".

وجاء حديث شيكابالا، خلال ظهوره رفقة مجموعة من نجوم الكرة المصرية، في حلقة خاصة عبر قناة "إم بي سي مصر"، للحديث عن الراحل محمد صبري نجم الفارس الأبيض السابق.

