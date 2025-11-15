أول رد لمجلس الزمالك على وجود احتفالات في النادي رغم الحداد

وسط الأجواء الصعبة التي تعيشها الكرة المصرية، منذ إعلان خبر وفاة محمد صبري، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أمس الجمعة، تفاجأ العديد من الجماهير بخبر وجود حفل غنائي داخل الفارس الأبيض، على الرغم من إعلان النادي حالة الحداد.

وكان نادي الزمالك أعلن مساء أمس الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، حالة الحداد لمدة 3 أيام على وفاة الراحل محمد صبري نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "كان يوجد أمس حلبة مصارعة في صالة 2 بالنادي، على الرغم من إعلان حالة الحداد".

وأضاف: "هناك احتفالات ودي جي داخل النادي، رغم إعلان حالة الحداد والجميع داخل النادي شايف الموضوع ده".

ورحل صاحب الـ 51 عاما عن عالما، صباح أمس الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، إثر تعرضه لحادث سير مروع في التجمع الخامس وسط حالة من الصدمة لكافة المتابعين وجماهير الكرة المصرية.

