أعلن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، إقامة عزاء الراحل محمد صبري نجم النادي السابق، داخل مقر الفارس الأبيض وليس في أحد المساجد القريبة من النادي.

وقال نصر في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": " سيتم إقامة عزاء محمد صبري، داخل نادي الزمالك وليس في مسجد الحامدية الشاذلية".

وأضاف: "سنقيم سرادق عزاء الراحل بجوار الملعب الذي تدرب عليه، لمع نجمه بداخله وهذا تكريم بسيط يعبر لأساطير النادي مثل الراحل محمد صبري".

وتابع: "سيتم دعم أسرة الراحل ماديا، لن نقصر مع أي فرد من أسرة صبري وأبناء محمد صبري هم أبناء نادي الزمالك، وسيتم تكريم صبري في أول لقاء للنادي، خلال الفترة المقبلة".

واختتم نصر تصريحاته: "محمد صبري كان شخص في قمة التواضع، محب بدرجة كبير لنادي الزمالك، وهو من أعظم لاعبي النادي عبر التاريخ".

ورحل صبري عن عالمنا صباح أمس الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، إثر حادث سير مروع تعرض له في التجمع الخامس.

