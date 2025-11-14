مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفينيا

- -
21:45

كوسوفو

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

- -
18:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كازاخستان

- -
16:00

بلجيكا

جميع المباريات

إعلان

"باكيًا".. أسامة نبيه يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة له مع الراحل محمد صبري

كتب - محمد عبد السلام:

11:53 م 14/11/2025 تعديل في 15/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (4)
  • عرض 12 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صبري
  • عرض 12 صورة
    محمد صبري
  • عرض 12 صورة
    محمد صبري
  • عرض 12 صورة
    محمد صبري
  • عرض 12 صورة
    محمد صبري
  • عرض 12 صورة
    أسامة نبيه
  • عرض 12 صورة
    أسامة نبيه
  • عرض 12 صورة
    أسامة نبيه من عزاء شقيق هاني أبو ريدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب أسامة نبيه، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن حزنه الشديد وتأثره بوفاة صديق عمره محمد صبري، صباح اليوم الجمعة.

وقال نبيه في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "محمد صبري من سنة قال لي أنت اللي هتكفني، من أربع خمس أيام كنا بنتكلم مع بعض وبنقول يا ترى مين هيروح فينا قبل الثاني".

وأضاف: "لما عرفت الخبر ما كنتش مصدق، وأنا عندي علاقة كبيرة بأسرته، وكلمت زوجته على طول وأكدت لي الخبر، وعرفت إنه في مستشفى في مدينة نصر".

واختتم نبيه تصريحاته: "ذهبت على طول إلى المستشفى، وبعد كده كلمت أصحابنا علشان إحنا دايمًا الأقرب ليه".

ورحل صبري عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضه لحادث سير مروع، في التجمع الخامس، ليرحل عن عالمنا بعمر 51 عاما.

أقرأ أيضًا:

"هو سر سعادتي في الحياة".. نجم الزمالك الأسبق يروي موقفاً مع الراحل محمد صبري

"حالنا صعب أوى".. تعليق ساخر من نادر شوقي على هزيمة مصر من أوزبكستان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صبري نادي الزمالك أسامه نبيه آخر أخبار نادي الزمالك وفاة محمد صبري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري