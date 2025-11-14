أول رد لمجلس الزمالك على وجود احتفالات في النادي رغم الحداد

أعرب أسامة نبيه، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن حزنه الشديد وتأثره بوفاة صديق عمره محمد صبري، صباح اليوم الجمعة.

وقال نبيه في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "محمد صبري من سنة قال لي أنت اللي هتكفني، من أربع خمس أيام كنا بنتكلم مع بعض وبنقول يا ترى مين هيروح فينا قبل الثاني".

وأضاف: "لما عرفت الخبر ما كنتش مصدق، وأنا عندي علاقة كبيرة بأسرته، وكلمت زوجته على طول وأكدت لي الخبر، وعرفت إنه في مستشفى في مدينة نصر".

واختتم نبيه تصريحاته: "ذهبت على طول إلى المستشفى، وبعد كده كلمت أصحابنا علشان إحنا دايمًا الأقرب ليه".

ورحل صبري عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضه لحادث سير مروع، في التجمع الخامس، ليرحل عن عالمنا بعمر 51 عاما.

