"حالنا صعب أوى".. تعليق ساخر من نادر شوقي على هزيمة مصر من أوزبكستان

"قالي هتكفني".. أسامة نبيه يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة له مع الراحل محمد

علق نادر شوقي وكيل عدد كبير من لاعبي الكرة المصرية، على هزيمة الفراعنة اليوم من منتخب أوزبكستان في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن دورة العين الودية استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب نادر شوقي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" :"طب حد يروح المغرب يغش منهم أي حاجة، ‏احنا حالنا صعب أوى".

وفي سياق متصل، يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة العميد حسام حسن، لمواجهة نظيره كاب فيردي ودياً يوم الاثنين المقبل الموافق 17 نوفمبر الجاري، وذلك على ستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية.