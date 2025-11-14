مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفينيا

- -
21:45

كوسوفو

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

- -
18:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سويسرا

- -
21:45

السويد

جميع المباريات

إعلان

"حالنا صعب أوى".. تعليق ساخر من نادر شوقي على هزيمة مصر من أوزبكستان

كتب : نهي خورشيد

10:31 م 14/11/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق نادر شوقي وكيل عدد كبير من لاعبي الكرة المصرية، على هزيمة الفراعنة اليوم من منتخب أوزبكستان في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن دورة العين الودية استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب نادر شوقي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" :"طب حد يروح المغرب يغش منهم أي حاجة، ‏احنا حالنا صعب أوى".

وفي سياق متصل، يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة العميد حسام حسن، لمواجهة نظيره كاب فيردي ودياً يوم الاثنين المقبل الموافق 17 نوفمبر الجاري، وذلك على ستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية.

صعب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادر شوقي وكيل اللاعبين تعليق ساخر من نادر شوقي هزيمة مصر من أوزبكستان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري