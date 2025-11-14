مباريات الأمس
اتحاد الكرة ينعي محمد صبري نجم الزمالك السابق

كتب : محمد القرش

01:31 م 14/11/2025

هاني أبو ريدة رئيس اتحا دالكرة الأسبق

نعى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، محمد صبري لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، الذي وافته المنية، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث أليم بالتجمع الخامس.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي: "يتقدم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات وجميع العاملين بخالص التعازي والمواساة في وفاة الكابتن محمد صبري لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق".

واختتم: "داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان عزمي مجاهد أعلن مدرب مالية كفر الزيات، موعد ومكان صلاة الجنازة على محمد صبري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

