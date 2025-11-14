مصرع نجم الزمالك السابق محمد صبري في حادث

"تمنى أن تكون آخر أحزان الزمالك".. ماذا قال محمد صبري في آخر ظهور له؟

هدف في القمة ومزاملة أساطير.. قصة أسطورة الزمالك محمد صبري قبل الوفاة

لقي محمد صبري، نجم نادي الزمالك السابق، مصرعه في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة وذلك إثر حادث بالتجمع الخامس.

وكتب لاعب الزمالك السابق أحمد جعفر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك يا حبيبي ويسامحك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته، هتوحشني قوي يا كابتن صبري، ربنا يرحمك يا أغلي الناس، اللهم مالا اعتراض يارب علي قضائك".

ولد محمد صبري في 7 أبريل 1974، والتحق بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عام 1993 تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري.