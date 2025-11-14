مباريات الأمس
كرة يد - السوبر المصري

سموحة

- -
15:00

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

- -
15:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

لوكسمبرج

- -
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

مصرع نجم الزمالك السابق محمد صبري في حادث

كتب : وائل توفيق

08:53 ص 14/11/2025
لقي محمد صبري، نجم نادي الزمالك السابق، مصرعه في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة وذلك إثر حادث بالتجمع الخامس.

وكتب لاعب الزمالك السابق أحمد جعفر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك يا حبيبي ويسامحك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته، هتوحشني قوي يا كابتن صبري، ربنا يرحمك يا أغلي الناس، اللهم مالا اعتراض يارب علي قضائك".

ولد محمد صبري في 7 أبريل 1974، والتحق بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عام 1993 تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري.

محمد صبري لاعب الزمالك السابق حادث سير التجمع نعي

