مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

4 1
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

0 0
21:00

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

1 1
18:00

العراق

جميع المباريات

"القصة فلوس".. خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للجدل إلى جماهير الزمالك

كتب : نهي خورشيد

07:05 م 13/11/2025
وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، رسالة خاصة ومثيرة إلى جماهير الزمالك بشأن مصير نجوم الفريق الحاليين قبل سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"رسالة لجمهور الزمالك بلاش تبقوا عاطفيين زيادة عن اللزوم، وبلاش تتعشموا في أي لاعب بدرجة كبيرة، عشان القصة فلوس مش انتماء خالص".

خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير الزمالك

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زيسكو يونايتد الزمبي يوم الأحد المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

