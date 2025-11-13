بعد احتفاله بخطوبتهما.. من هي جوليان الجباس خطيبة عمر مرموش؟

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، رسالة خاصة ومثيرة إلى جماهير الزمالك بشأن مصير نجوم الفريق الحاليين قبل سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"رسالة لجمهور الزمالك بلاش تبقوا عاطفيين زيادة عن اللزوم، وبلاش تتعشموا في أي لاعب بدرجة كبيرة، عشان القصة فلوس مش انتماء خالص".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زيسكو يونايتد الزمبي يوم الأحد المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.