علق عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، على استضافة بطولة كأس السوبر المصري، الذي توج به الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين نظيفين.

وقال الجنيبي في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري:"نتوجه إلى سعادتكم بخالص الشكر والتقدير على رسالتكم الكريمة وما تضمنته من كلمات طيبة حول جهود فرق العمل في تنظيم بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أسعدنا كثيراً ما لمسناه من تقديركم لمستوى الاحترافية والدقة في الحسابات، وهو نتاج تعاون وثيق ومخلص بين مؤسساتنا الشقيقة".

وأضاف :"لقد جسدت هذه البطولة عمق الروابط الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وعكست ما يجمعنا من أهداف مشتركة لخدمة كرة القدم العربية والارتقاء بها، ونؤكد لسعادتكم اعتزازنا الكبير بهذه الشراكة وتقديرنا لدور الاتحاد المصري لكرة القدم كشريك أساسي في إنجاح الحدث وإخراجه بصورة مشرفة".

وتابع حديثه:"كما يسعدنا أن نرحب بكم وبوفدكم الكريم في أي من فعاليات رابطة المحترفين الإماراتية القادمة، تأكيداً لاستمرار التواصل البناء الذي نعتز به ونفرح به".

وأتم حديثه قائلاً:"نجدد شكرنا وتقديرنا لسعادتكم، ونتمنى لكم وللاتحاد المصري لكرة القدم دوام التوفيق والسداد، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير".