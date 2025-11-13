بعد احتفاله بخطوبتهما.. من هي جوليان الجباس خطيبة عمر مرموش؟

وجه المستشار مرتضى منصور الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى الجماهير بشأن الدعوى المقدمة من إدارة القلعة البيضاء الحالية لإلغاء قرار سحب أرض أكتوبر.

وكتب منصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"رداً على سؤال أحد السادة الصحفيين المحترمين بخصوص رأيي في الدعوى التي أقامها نادي الزمالك منذ يومين فقط لإلغاء قرار سحب أرض أكتوبر، وهو القرار الصادر في 11/6/2025، والتي يروج لها الإعلام".

وأضاف:"رأيي أن اللجنة ارتكبت جريمة ومصيبة بضياعها لأرض قيمتها 11 مليار جنيه، وأي قرار إداري يتحصن بمرور 60 يوماً من صدوره، في الدعوى المقامة من النادي مصيرها الحكم بعدم القبول لأنها دعوى "فشنك" رفعت بعد الميعاد".

وتابع:"ولأن محكمة القضاء الإداري محكمة قانون، وفطنت إلى هذه الحيلة لتضليل الرأي العام، أجلت الدعوى المقامة منهم إلى جلسة 24/12/2025، وضمتها إلى الدعوى الأصلية القانونية المقامة مني في الميعاد القانوني قبل مرور 60 يوماً، وذلك لنفس السبب وهو إيداع تقرير المفوضين".

وأتم حديثه قائلاً:"للأسف نحن نواجه إعلاماً يروج للجنة، فهو يحتفي بدعوى قدمت بعد الميعاد بخمسة أشهر، ويتجاهل دعوى جدية قدمت في الميعاد القانوني، ولكن هذا هو الإعلام".