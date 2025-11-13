هل حصل زيزو على حكم ضد الزمالك بـ 40 مليون جنيه؟.. مصدر يوضح

أكد مصدر مطلع بنادي الزمالك أنه لا صحة لما تردد على الإطلاق بشأن وجود جلسة اليوم الخميس للجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، للحكم في قضية النادي ضد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق السابق ولاعب الأهلي الحالي.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، أن ما تردد عن صدور قرارات بمعاقبة الزمالك لا أساس له من الصحة، ولم يصدر أي قرار بمنح زيزو مبلغ 40 مليون.

وشدد المصدر على أن الجلسة ستكون يوم الأحد المقبل الموافق 16 نوفمبر، ولن تكون للحكم وستكون جلسة بموجب المكاتبات الرسمية بين لجنة شؤون اللاعبين ونادي الزمالك، تتعلق بحضور محامي القلعة البيضاء للإطلاع على ردود "زيزو" التي أدلى بها بشأن الشكوى التي تقدم بها الزمالك ضد اللاعب.

وأوضح المصدر، أنه يحق لمحامي النادي الرد على كل ما جاء من أقوال زيزو وتقديم المستندات الدالة على صحة موقف الزمالك، أو طلب مهلة لتقديم مستندات تفيد حصول اللاعب على كافة حقوقه المالية حتى انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

وأشار المصدر إلى أن محاولات البعض لتمرير بعض الأخبار المغلوطة بأن لجنة شؤون اللاعبين ستعاقب الزمالك كلام غير صحيح، على وسائل الإعلام تحري الدقة والحصول على المعلومات من الجهة التي تتولى الملف وهي لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة.

وأختتم المصدر أن الزمالك يمتلك المستندات الدالة على حصول زيزو على كافة مستحقاته خلال مدة عقده الأخير الذي كان ممتد لمدة 3 مواسم بما فيه الموسم الأخير الذي امتنع فيه اللاعب عن التدريبات لمدة 25 يومًا وتم معاقبته وفقًا للائحة الفريق الأول، والنادي يثق في صحة موقفه في هذه القضية.