رسميا.. كاف يخطر بيراميدز بتواجده في القائمة النهائية للأفضل في القارة

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، نادي بيراميدز، بتواجده ضمن القائمة المختصرة للفوز بجائزة أفضل نادي في قارة أفريقيا لعام 2025، قبل حفل التتويج المقرر إقامته في العاصمة المغربية الرباط يوم 19 نوفمبر الجاري.

وكان الكاف أعلن في وقت سابق اختيار نادي بيراميدز على رأس الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في القارة لعام 2025 بعد الإنجازات والبطولات العديدة التي حققها النادي السماوي.

وخلال عام 2025، توج نادي بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا، قبل الفوز بلقب كأس القارات الثلاث لبطولة كأس الإنتركونتيننتال وتأهل للدور نصف النهائي، قبل أن يتوج بلقب كأس السوبر الأفريقي، ويحتل حاليا صدارة التصنيف قاريا وعربيا.