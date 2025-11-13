بينهم نادي شيكابالا.. الفرق المتأهلة لدور الـ32 من كأس مصر

يتولى سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مسئولية تجديد عقود اللاعبين، الذي تنتهي بنهاية الموسم الحالي، وعلى رأسهم حسين الشحات.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "سيد عبد الحفيظ سيجلس مع حسين الشحات وأحمد عبد القادر وأحمد حسن كوكا بالترتيب، لفتح ملف تجديد تعاقدهم من جديد".

وأضاف: "سيتسلم سيد عبد الحفيظ من محمد يوسف ووليد صلاح الدين، ملف كل لاعب، إذ أنهما بالفعل جلسا مع اللاعبين وقدما عرضا ماليا نهائيا بالنسبة للأهلي، وينتظران رد اللاعبين".

واختتم المصدر: "نفس الأمر ينطبق على المالي أليو ديانج، إذ أن الأهلي قرر رفع العرض المالي للاعب، بحيث يحصل على راتب في الموسم المقبل، يبدأ من مليون و500 ألف دولار".

