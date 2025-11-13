مباريات الأمس
البداية بحسين الشحات.. سيد عبد الحفيظ يتولى ملف تجديد تعاقد لاعبي الأهلي

كتب-مراسل مصراوي:

03:00 م 13/11/2025
يتولى سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مسئولية تجديد عقود اللاعبين، الذي تنتهي بنهاية الموسم الحالي، وعلى رأسهم حسين الشحات.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "سيد عبد الحفيظ سيجلس مع حسين الشحات وأحمد عبد القادر وأحمد حسن كوكا بالترتيب، لفتح ملف تجديد تعاقدهم من جديد".

وأضاف: "سيتسلم سيد عبد الحفيظ من محمد يوسف ووليد صلاح الدين، ملف كل لاعب، إذ أنهما بالفعل جلسا مع اللاعبين وقدما عرضا ماليا نهائيا بالنسبة للأهلي، وينتظران رد اللاعبين".

واختتم المصدر: "نفس الأمر ينطبق على المالي أليو ديانج، إذ أن الأهلي قرر رفع العرض المالي للاعب، بحيث يحصل على راتب في الموسم المقبل، يبدأ من مليون و500 ألف دولار".

