أنهى مسؤولي ملف الكرة بنادي الزمالك، بقيادة جون إدوارد، المدير الرياضي، ملف إقامة اللاعبين الأجانب، لتجنب حدوث أزمات في سفر اللاعبين، لخوض المباريات الخارجية مع الأبيض في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على استاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن مسؤولي نادي الزمالك أنهوا جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بإقامة اللاعبين الأجانب في الفريق قبل السفر إلى جنوب أفريقيا.

وأضاف المصدر، أن جهاز الكرة بالزمالك يخشى من تكرار أزمة استخراج التأشيرات خلال السفر للخارج لخوض منافسات البطولة، وقام النادي باستخرج إقامة للاعبين بعد دفع الرسوم المقررة، وانتهاء كل الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر.

كان نادي الزمالك أزمة في الموسم الماضي بسبب عدم سفر محمود بنتايك إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة ستيلينبوش، في الدور ربع النهائي من البطولة، بسبب عدم وجود إقامة للاعب في مصر.