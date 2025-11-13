مباريات الأمس
لتجنب مفاجآت الكونفدرالية.. قرار جديد من الزمالك حول اللاعبين الأجانب

كتب : مصراوي

05:00 ص 13/11/2025
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 6 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 6 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (6)
  • عرض 6 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (3)
  • عرض 6 صورة
    نادي الزمالك (8)

أنهى مسؤولي ملف الكرة بنادي الزمالك، بقيادة جون إدوارد، المدير الرياضي، ملف إقامة اللاعبين الأجانب، لتجنب حدوث أزمات في سفر اللاعبين، لخوض المباريات الخارجية مع الأبيض في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على استاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن مسؤولي نادي الزمالك أنهوا جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بإقامة اللاعبين الأجانب في الفريق قبل السفر إلى جنوب أفريقيا.

وأضاف المصدر، أن جهاز الكرة بالزمالك يخشى من تكرار أزمة استخراج التأشيرات خلال السفر للخارج لخوض منافسات البطولة، وقام النادي باستخرج إقامة للاعبين بعد دفع الرسوم المقررة، وانتهاء كل الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر.

كان نادي الزمالك أزمة في الموسم الماضي بسبب عدم سفر محمود بنتايك إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة ستيلينبوش، في الدور ربع النهائي من البطولة، بسبب عدم وجود إقامة للاعب في مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك آخر أخبار الزمالك الزمالك

