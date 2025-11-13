أول تعليق من محمد إسماعيل على انضمامه لمنتخب مصر

لا تزال الاحتفالات داخل النادي الأهلي مستمرة، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري، على حساب الغريم التقليدي الزمالك في المباراة النهائية.

وواصل الحساب الرسمي للمارد الأحمر الاحتفال باللقب، من خلال نشر فيديو يضم أبرز لحظات المباراة واحتفالات اللاعبين عقب نهاية اللقاء، وعلق: "نحن نقاتل، نحن نفوز، نحن نحتفل".

وتعد بطولة السوبر المصري، التي حققها المارد الأحمر بعد الفوز على الزمالك، في المباراة النهائية يوم الأحد الماضي، هى البطولة الأولى التي يتوج بها الدنماركي ياس توروب مع النادي الأهلي.

وكان الأهلي أعلن في أكتوبر الماضي، التعاقد مع الدنماركي ياس توروب، لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفا للمدير الفني السابق عماد النحاس.

ومنح الدنماركي ياس توروب، المدير الفني للفريق الأحمر لاعبي فريقه 5 أيام راحة من التدريبات الجماعية، بعد التتويج بلقب السوبر المصري.

وستكون أول مباراة للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي، هي مباراة شبيبة القبائل الجزائري يوم 22 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

