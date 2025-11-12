مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
18:00

العراق

"وقفت عند تلك النقطة".. بتروجيت يكشف آخر تطورات انتقال حامد حمدان للزمالك

كتب : نهي خورشيد

11:10 م 12/11/2025
    حامد حمدان (4)
    حامد حمدان (1)
    حامد حمدان
    حامد حمدان
    حامد حمدان مع بتروجيت
    حامد حمدان
    حامد حمدان
    حامد حمدان

كشف محمد أيمن المشرف على الكرة بنادي بتروجيت، عن آخر تطورات صفقة انتقال النجم الفلسطيني حامد حمدان لاعب الفريق إلى صفوف نادي الزمالك.

وقال محمد أيمن في تصريحات تلفزيونية:"هناك اتفاق مبدئي بين إدارة بتروجيت والزمالك على انتقال حامد حمدان للأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف:"حامد حمدان لم يوقع على أي عقود للانضمام إلى الزمالك، وهناك عقد ثلاثي بيننا وبين الزمالك ينص على انتقال اللاعب للأبيض في شهر يناير والمفاوضات وقفت عند تلك النقطة".

وأتم حديثه قائلاً:"الوضع المادي لنادي الزمالك صعب ونحن ملتزمين باتفاقنا مع الإدارة البيضاء، وقد تختلف طريقة سداد المبلغ المتفق عليه لإنهاء الصفقة".

حامد حمدان الزمالك بتروجيت صفقات الزمالك أخبار الزمالك محمد أيمن

