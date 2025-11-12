مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
18:00

العراق

مع انطلاق جولة التصفيات.. كم مقعدًا فارغًا بكأس العالم 2026؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:06 م 12/11/2025

بطولة كأس العالم

انطلقت في الساعات الماضية، فترة التوقف الدولي الرسمية خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري، والتي سيقام فيها مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

وكانت الجولات السابقة من تصفيات المونديال قد حسمت تأهل 25 منتخبًا بشكل رسمي، بالإضافة لـ 3 منتخبات المستضيفة.

كم مقعدًا فارغًا في بطولة كأس العالم

بعدما تمكن 28 منتخبًا من حجز أماكنهم بمونديال 2026، فإنه يتبقى 20 منتخبًا سيتم حسمهم في فترات التوقف المنتظرة.

وستشهد فترة التوقف الحالية، حسم تأهل 14 منتخبًا، وسيبقى 6 مقاعد سيتم حسمهم في فترة التوقف التالية في شهر مارس لإكمال الـ48 منتخبًا بكأس العالم.

ما موقف زيزو..؟ لجنة المسابقات تعلن عقوبات السوبر المصري

بيراميدز يتخطي الأهلي وصدمة للزمالك.. الكشف عن تصنيف الأندية عالميًا

