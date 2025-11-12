مع انطلاق جولة التصفيات.. كم مقعدًا فارغًا بكأس العالم 2026؟

انطلقت في الساعات الماضية، فترة التوقف الدولي الرسمية خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري، والتي سيقام فيها مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

وكانت الجولات السابقة من تصفيات المونديال قد حسمت تأهل 25 منتخبًا بشكل رسمي، بالإضافة لـ 3 منتخبات المستضيفة.

كم مقعدًا فارغًا في بطولة كأس العالم

بعدما تمكن 28 منتخبًا من حجز أماكنهم بمونديال 2026، فإنه يتبقى 20 منتخبًا سيتم حسمهم في فترات التوقف المنتظرة.

وستشهد فترة التوقف الحالية، حسم تأهل 14 منتخبًا، وسيبقى 6 مقاعد سيتم حسمهم في فترة التوقف التالية في شهر مارس لإكمال الـ48 منتخبًا بكأس العالم.

إقرأ أيضًا..

ما موقف زيزو..؟ لجنة المسابقات تعلن عقوبات السوبر المصري

بيراميدز يتخطي الأهلي وصدمة للزمالك.. الكشف عن تصنيف الأندية عالميًا