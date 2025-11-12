صحيفة مغربية تكشف موقف أشرف حكيمي من أمم أفريقيا

كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي لم يحسم بعد موقف ثلاثة لاعبين من المشاركة في كأس أمم أفريقيا المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الثنائي سفيان رحيمي وسفيان ديوب ما زالا محل نقاش فني داخل الجهاز التقني، حيث من المنتظر أن يحسم الركراكي موقفهما بناءً على مردودهما في التدريبات والمباريات الودية، مشيرة إلى أن أحدهما قد يغيب عن البطولة إذا لم يُظهر ردة فعل قوية تؤهله للانضمام.

وأضاف التقرير أن اللاعب الثالث هو شمس الدين الطالبي، الذي لم يخض أي مباراة كاملة منذ انضمامه إلى صفوف المنتخب، ما جعله بدوره تحت التقييم الفني الدقيق في المرحلة الحالية.

وأكدت الصحيفة أن النجم أشرف حكيمي ضمن تواجده رسميًا في قائمة المنتخب المغربي التي ستضم 26 لاعبًا أساسيًا إلى جانب 3 لاعبين في القائمة الاحتياطية، على أن تُحسم الأسماء النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

