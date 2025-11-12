مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
18:00

العراق

جميع المباريات

إعلان

صحيفة مغربية تكشف موقف أشرف حكيمي من أمم أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

10:50 م 12/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (2)
  • عرض 15 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 15 صورة
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (5)
  • عرض 15 صورة
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (4)
  • عرض 15 صورة
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (1)
  • عرض 15 صورة
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (3)
  • عرض 15 صورة
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (7)
  • عرض 15 صورة
    أشرف حكيمي يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى إنتر
  • عرض 15 صورة
    أشرف حكيمي يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى إنتر (3)
  • عرض 15 صورة
    أشرف حكيمي وكيليان مبابي
  • عرض 15 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 15 صورة
    أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان
  • عرض 15 صورة
    أشرف حكيمي ومزراوي
  • عرض 15 صورة
    قُبلة أشرف حكيمي لجبين أمه بعد فوز المغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي لم يحسم بعد موقف ثلاثة لاعبين من المشاركة في كأس أمم أفريقيا المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الثنائي سفيان رحيمي وسفيان ديوب ما زالا محل نقاش فني داخل الجهاز التقني، حيث من المنتظر أن يحسم الركراكي موقفهما بناءً على مردودهما في التدريبات والمباريات الودية، مشيرة إلى أن أحدهما قد يغيب عن البطولة إذا لم يُظهر ردة فعل قوية تؤهله للانضمام.

وأضاف التقرير أن اللاعب الثالث هو شمس الدين الطالبي، الذي لم يخض أي مباراة كاملة منذ انضمامه إلى صفوف المنتخب، ما جعله بدوره تحت التقييم الفني الدقيق في المرحلة الحالية.

وأكدت الصحيفة أن النجم أشرف حكيمي ضمن تواجده رسميًا في قائمة المنتخب المغربي التي ستضم 26 لاعبًا أساسيًا إلى جانب 3 لاعبين في القائمة الاحتياطية، على أن تُحسم الأسماء النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

إقرأ أيضًا..

ما موقف زيزو..؟ لجنة المسابقات تعلن عقوبات السوبر المصري

تصعيد جديد من الزمالك ضد زيزو بعد شكوى الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أشرف حكيمي منتخب المغرب حكيمي باريس سان جيرمان أمم إفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت