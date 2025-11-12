مباريات الأمس
حلمي طولان يستبعد لاعب الزمالك وثنائي آخرين من معسكر منتخب مصر الثاني

كتب : محمد عبد الهادي

06:54 م 12/11/2025
قرر حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، إجراء تعديلات في قائمة الفراعنة التي تخوض معسكرًا تحضيريَا لبطولة كأس العرب، وذلك بمواجهة الجزائر وديًا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعا، استبعاد 3 لاعبين من المعسكر للإصابة، واستدعاء ثنائي جديد سينضم للمعسكر.

وأشار بيان منتخب مصر الثاني إلى أنه تقرر استبعاد كلًا من عمرو السولية، لاعب سيراميكا، مصطفى شلبي، لاعب البنك الأهلي، وأحمد ربيع، لاعب الزمالك، حيث تبين من الفحص الطبي إصابتهم جميعًا قبل الدخول للمعسكر.

كما أوضح أنه تم ااستدعاء محمد عادل من نادي سيراميكا كليوباترا، وإسلام سمير من نادي الاتحاد السكندري

ويستعد منتخب مصر الثاني لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

