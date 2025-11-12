لجنة من الشباب والرياضة داخل نادي الزمالك.. ما القصة؟

"ينطبق على شيكابالا وإمام عاشور".. تعليق ناري من الغندور على بيان الأهلي

كشف مصدر مطلع، داخل نادي الزمالك، عن وجود لجان تفتيش داخل النادي الأبيض، في الوقت الحالي من جانب مديرية الشباب والرياضة.

وأوضح المصدر، أن اللجان الموجودة في نادي الزمالك حاليا، من مديرية الشباب والرياضة ومختصة بالميزانية اللي جرى رفضها في الانتخابات الأخيرة وتحويلها للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف المصدر، أن اللجان دورها متابعة سير العمل الإداري والمالي داخل النادي وفق اللوائح المعتمدة، وتتضمن أيضا مراجعة محاضر الاجتماعات، وأوجه الصرف المالي، والإجراءات الإدارية، بهدف التأكد من سلامة تطبيق القواعد والحوكمة داخل الأندية.

واختتم المصدر، أنه في حال رصد أي ملاحظات أو مخالفات بسيطة، سيتم إرسالها إلى مجلس الإدارة المعني لتصحيحها في أقرب وقت ممكن دون اتخاذ إجراءات تصعيدية فورية.