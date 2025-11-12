الزمالك: قدمنا ملفا كاملا يوضح صحة موقفنا في أزمة أرض أكتوبر

أوضح كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، تفاصيل إحالة دعوى الأبيض للطعن ضد قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز حدائق أكتوبر، بشأن سحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر.

وقال كمال شعيب في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر2: "ملف أرض الزمالك أمر عظيم وحلم جماهير النادي، بالتالي النادي يتحرك في كل الاتجاهات للحصول على حقه، قررنا إقامة دعوى قضائية لإلغاء القرار "الباطل من وجهة نظرنا"، الصادر من جهاز حدائق أكتوبر".

وأضاف: "وكانت أول جلسة أمس وترافعنا بأنه قرار باطل وقلنا أن الجهاز خالف كل الإجراءات التي ينص عليها القانون، تم تأجيل الجلسة إلى يوم 23 ديسمبر، وكان من المهم أمس توضيح صحة موقف النادي القانوني، وأن الإجراءات التي اتخذها الجهاز غير صحيحة".

واختتم كمال شعيب: "المجلس لم يخطئ بخصوص هذا الملف، بل كل الإجراءات التي اتبعت كانت قانونية، وقدمنا ملفا كاملا يوضح صحة موقفنا، لبطلان قرار سحب الأرض، والجلسة المقبلة ستكون تقرير هيئة المفوضين، ونسأل الله أن يكون التقرير في صالحنا".

