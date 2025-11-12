مباريات الأمس
حسين الشحات يدعم نادي ليفيلز بالقسم بالثاني.. فما السبب؟

كتب : هند عواد

10:50 ص 12/11/2025
    حسين الشحات من مباراة ليفيلز (2)
    ليفيلز (1)
    ليفيلز (3)
    ليفيلز (2)

حرص حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، على دعم نادي ليفيلز، خلال مباراة الفريق ضد مصر للتأمين، في دوري القسم الثاني.

وفاز نادي ليفيلز على مصر للتأمين، بنتيجة 2-1 ، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس.

وجاء دعم حسين الشحات لنادي ليفيلز، بسبب عمل شقيقه محمد في النادي، فهو يتولى منصب المدير الفني لفريق مواليد 2008.

حسين الشحات ليفيلز محمد الشحات

