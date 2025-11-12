حسين الشحات يدعم نادي ليفيلز بالقسم بالثاني.. فما السبب؟

"شفته بنفسي من الملعب".. إعلامي ينتقد زيزو بسبب ما فعله في نهائي السوبر

حرص حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، على دعم نادي ليفيلز، خلال مباراة الفريق ضد مصر للتأمين، في دوري القسم الثاني.

وفاز نادي ليفيلز على مصر للتأمين، بنتيجة 2-1 ، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس.

وجاء دعم حسين الشحات لنادي ليفيلز، بسبب عمل شقيقه محمد في النادي، فهو يتولى منصب المدير الفني لفريق مواليد 2008.

