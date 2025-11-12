حسين الشحات يدعم نادي ليفيلز بالقسم بالثاني.. فما السبب؟
كتب : هند عواد
حرص حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، على دعم نادي ليفيلز، خلال مباراة الفريق ضد مصر للتأمين، في دوري القسم الثاني.
وفاز نادي ليفيلز على مصر للتأمين، بنتيجة 2-1 ، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس.
وجاء دعم حسين الشحات لنادي ليفيلز، بسبب عمل شقيقه محمد في النادي، فهو يتولى منصب المدير الفني لفريق مواليد 2008.
