علق الفلسطيني سليم بركة لاعب نادي العربي الإماراتي، على رفض نادي بتروجيت فكرة الاستغناء عن مواطنه حامد حمدان للزمالك.

وقال سليم في تصريحات خاصة "لمصراوي": "أعتقد أن رفض نادي بتروجيت جاء نتيجة حاجة النادي لخدمات اللاعب في الفترة الماضية، نظرًا لما يقدمه من مستويات جيدة مع الفريق".

وأضاف: "أما بالنسبة للانتقال إلى الأهلي أو الزمالك، فكلاهما ناديان كبيران في مصر والوطن العربي، وهذا قرار شخصي يعود إلى اللاعب نفسه، ويجب عليه دراسة أي من العرضين إذا قُدم له، واتخاذ القرار بناءً على الفائدة التي ستعود عليه من الناحية الفنية والمادية".

وواصل: "أعتقد أن مستوى اللاعب جيد في الدوري المصري، وبشكل عام اللاعبون الفلسطينيون يقدمون مستويات أكثر من رائعة في الدوري المصري وفي أغلب الدوريات التي يشاركون فيها، ويُعد اللاعب الفلسطيني بشكل عام قادرًا على النجاح في الاحتراف الخارجي".

واختتم: "أما بالنسبة لبقاء حامد من عدمه، فهذا يعتمد على ما يفكر فيه اللاعب وإلى أين يريد الوصول، فالبقاء جيد، والاحتراف جيد، ويعتمد القرار على الوجهة التي يفكر فيها اللاعب".