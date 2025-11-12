أزمة زيزو وهشام نصر.. من "منصة التتويج" لـ"لجنة الانضباط"

تفاقمت الأزمة بين هشام نصر نائب رئيس الزمالك، وأحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، ووصلت من منصة التتويج إلى التصريحات التلفزيونية ولجنة الانضباط.

ماذا حدث؟

تجاهل زيزو لاعب الأهلي، مصافحة هشام نصر، على منصة تتويج الأحمر بالسوبر المصري، على حساب الزمالك.

مما تسبب في غضب هشام نصر، وشكوى اللاعب إلى خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، الذي كان يقف بجواره على منصة التتويج.

خالد مرتجي ينشر صورته مع زيزو

تفاقمت الأزمة عندما نشر خالد مرتجي، صورته مع زيزو، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أثناء تجاهل الأخير لهشام نصر.

هشام نصر ينتقد زيزو ومرتجي

قال هشام نصر في تصريحات عبر قناة المحور: "عتابي ولومي على خالد مرتجي، فبعدما غادر زيزو دون أن يصافحني، قلت له هذا لاعب لا يتمتع بالأدب، فرد قائلاً: عندك حق، لكنني فوجئت في اليوم التالي بنشره صورتين له مع زيزو في الموقف نفسه، بتعمل ايه ياخالد، نحن أكبر من هذه التصرفات بكثير".

وأضاف: "لماذا تدفعوننا إلى مثل هذه المواقف بدلًا من توجيه اللوم لمن أخطأ خالد مرتجي واجه موقفًا مشابهًا العام الماضي مع مريم مصطفى، لاعبة الطائرة، وأثار ضجة كبيرة حينها، فهل لم يتعلم من تلك الواقعة، ولماذا لم يسحب اللاعب ويجعله يصافحني".

واختتم: "ما الذي تقصده يا مرتجي حين تنشر صورتك مع زيزو، أشعر بالضيق، وكلما نتحدث عن الروح الرياضية يتضح أن هذا المفهوم لا يُطبق على أرض الواقع، في حال عدم الالتزام بتعليمات البروتوكول المعروفة، فهل لدى اتحاد كرة القدم لائحة تُعاقب على مثل هذه التصرفات الصغيرة، في اتحاد كرة اليد توجد لوائح صارمة، تصل إلى معاقبة اللاعب وناديه إذا خلع الميدالية أمام المنصة، فهل يوجد في كرة القدم نظام مشابه يردع مثل هذه الأفعال".

شكوى رسمية من الزمالك ضد زيزو

أعلن نادي الزمالك، تقديم شكوى إلى لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد زيزو لاعب الأهلي، بسبب ما صدر منه أثناء مراسم التتويج.

واستند نادي الزمالك في شكواه على لائحة لجنة الانضباط التي تؤكد على اللاعبين أهمية الاحترام والالتزام بالمعايير الموضوعة والروح الرياضية، وطالب بتوقيع عقوبات على اللاعب.