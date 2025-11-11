الكشف عن منافس مصر في دور الـ 32 ببطولة كأس العالم للناشئين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن منافس منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، في الدور المقبل بمونديال الناشئين تحت 17 عاما بقطر.

ويلاقي منتخب مصر تحت 17 عاما بمونديال الناشئين، نظيره منتخب سويسرا، يوم الجمعة المقبل الموافق 14 نوفمبر الجاري، في دور الـ 32 بالمونديال.

وكان المنتخب الوطني، ضمن الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للناشئين، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته، ليصعد ضمن أفضل ثوالث المجموعات.

وعلى الجانب الآخر، صعد منتخب سويسرا إلى الدور ذاته بعد احتلاله صدارة ترتيب المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لمونديال الناشئين تحت 17 عاما.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بقطر، خلال الفترة من 3 نوفمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

ويذكر أن منتخب مصر للناشئين، خاص حتى الآن بمونديال الناشئين تحت 17 عاما، 3 مباريات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في مباراة، تلقى الهزيمة في مباراة وحضر التعادل في لقاء آخر.

أقرأ أيضًا:

موقف إمام عاشور وتريزيجيه من مواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

تصريحات غاضبة وعملية مفاجئة.. القصة الكاملة لأزمة لامين يامال ومنتخب إسبانيا