مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

السعودية

0 2
17:45

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما

تشيلي

2 1
14:30

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما

أوزبكستان

6 1
15:30

بنما

جميع المباريات

إعلان

الكشف عن منافس مصر في دور الـ 32 ببطولة كأس العالم للناشئين

كتب - يوسف محمد:

09:13 م 11/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 15 صورة
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 15 صورة
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (2)
  • عرض 15 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين (3)
  • عرض 15 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين (2)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر للناشئين
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن منافس منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، في الدور المقبل بمونديال الناشئين تحت 17 عاما بقطر.

ويلاقي منتخب مصر تحت 17 عاما بمونديال الناشئين، نظيره منتخب سويسرا، يوم الجمعة المقبل الموافق 14 نوفمبر الجاري، في دور الـ 32 بالمونديال.

وكان المنتخب الوطني، ضمن الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للناشئين، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته، ليصعد ضمن أفضل ثوالث المجموعات.

وعلى الجانب الآخر، صعد منتخب سويسرا إلى الدور ذاته بعد احتلاله صدارة ترتيب المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لمونديال الناشئين تحت 17 عاما.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بقطر، خلال الفترة من 3 نوفمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

ويذكر أن منتخب مصر للناشئين، خاص حتى الآن بمونديال الناشئين تحت 17 عاما، 3 مباريات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في مباراة، تلقى الهزيمة في مباراة وحضر التعادل في لقاء آخر.

أقرأ أيضًا:

موقف إمام عاشور وتريزيجيه من مواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

تصريحات غاضبة وعملية مفاجئة.. القصة الكاملة لأزمة لامين يامال ومنتخب إسبانيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس العالم للناشئين مصر وسويسرا موعد مباراة مصر وسويسرا مونديال الناشئين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
شقق ديارنا وظلال وسكن مصر وجنة.. الطرح يبدأ بعد قليل
سعد الصغير يكشف مفاجأة حول سيارة حادث إسماعيل الليثي :"صاحبها عايز مليون و800"
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح