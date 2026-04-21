مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
21:30

ألافيس

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
21:00

كومو

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة يوسف بلعمري لاعب الفريق

كتب : يوسف محمد

02:55 م 21/04/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    المغربي يوسف بلعمري
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري (1)
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري (2)
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري 4_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها يوسف بلعمري لاعب الفريق خلال الفترة الماضية.

تفاصيل إصابة يوسف بلعمري الظهير الأيسر للنادي الأهلي

وقال جاب الله في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأحمر: "أن الأشعة التي أجراها اللاعب، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الأولى بمنشأ العضلة الضامة اليسرى".

وأضاف: "بلعمري سيخضع للعلاج الطبيعي وبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق في أقرب وقت".

وكان يوسف بلعمري غاب عن مباراة الأهلي وزد الودية أمس، التي أقيمت على ملعب التتش، بسبب الإصابة بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الفترة الماضية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز، يوم 27 أبريل المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز، يوم 27 أبريل الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن.

يوسف بلعمري النادي الأهلي الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

