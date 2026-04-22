تفوق أبيض.. تاريخ مباريات الزمالك وبيراميدز بالصافرة المصرية

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية نحو المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز، والمقرر إقامتها غدًا الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة في ظل الصراع المشتعل على صدارة جدول الترتيب، حيث يتصدر الزمالك برصيد 46 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.

ونجح فريق الزمالك في حسم نتيجة مباراة الدور الأول من بطولة الدوري، بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف أحرزه حسام عبدالمجيد من ركلة جزاء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي.

تفوق أبيض بالصافرة المصرية

وتُقام المواجهة المرتقبة بطاقم تحكيم مصري، بعد تعذر استقدام حكام أجانب لعدم تقدم الناديين بطلب رسمي، لتعيد الأذهان إلى سجل مواجهات الفريقين تحت إدارة محلية.

وبالعودة إلى تاريخ اللقاءات بين الزمالك وبيراميدز بالصافرة المصرية، يتضح التفوق النسبي للفريق الأبيض، حيث:

أُقيمت 16 مباراة بتحكيم مصري

-فاز الزمالك في 6 مباريات

-انتهت 8 مباريات بالتعادل

-حقق بيراميدز الفوز في مباراتين فقط