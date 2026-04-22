الدوري المصري

المصري

17:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

21:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

21:30

سيلتا فيجو

تفوق أبيض.. تاريخ مباريات الزمالك وبيراميدز بالصافرة المصرية

كتب : محمد خيري

09:00 ص 22/04/2026

الزمالك وبيراميدز

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية نحو المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز، والمقرر إقامتها غدًا الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة في ظل الصراع المشتعل على صدارة جدول الترتيب، حيث يتصدر الزمالك برصيد 46 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.

ونجح فريق الزمالك في حسم نتيجة مباراة الدور الأول من بطولة الدوري، بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف أحرزه حسام عبدالمجيد من ركلة جزاء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي.

تفوق أبيض بالصافرة المصرية

وتُقام المواجهة المرتقبة بطاقم تحكيم مصري، بعد تعذر استقدام حكام أجانب لعدم تقدم الناديين بطلب رسمي، لتعيد الأذهان إلى سجل مواجهات الفريقين تحت إدارة محلية.

وبالعودة إلى تاريخ اللقاءات بين الزمالك وبيراميدز بالصافرة المصرية، يتضح التفوق النسبي للفريق الأبيض، حيث:

أُقيمت 16 مباراة بتحكيم مصري
-فاز الزمالك في 6 مباريات
-انتهت 8 مباريات بالتعادل
-حقق بيراميدز الفوز في مباراتين فقط

باستثمارات 1.8 مليار دولار.. مصدر بالكهرباء يكشف موعد إنتاج بطاريات تخزين
ضربة موجعة للأهلي في توقيت حاسم.. هل انتهى موسم يوسف بلعمري؟
كيف تطير حشرة بأرجلها بدل أجنحتها؟.. ذبابة تثير حيرة العلماء
الذهب يرتفع مع تراجع النفط عقب تمديد الهدنة مع إيران
34 ناقلة نفط إيرانية تتجاوز الحصار الأمريكي منذ بدء تطبيقه في 13 أبريل
