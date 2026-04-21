رئيس نادي البنك الأهلي: لم أعاقب مصطفى شلبي.. والزمالك الأقرب للدوري

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أنه لم يوقع أي عقوبات على اللاعب مصطفى شلبي، عقب احتفاله بشعار الزمالك بعد تسجيله هدفًا في مرمى الأهلي، مشيرًا إلى الاكتفاء بتوجيه لفت نظر فقط.

وأوضح نصار، في تصريحات إذاعية، أن جماهير كرة القدم بطبيعتها عاطفية وتميل إلى دعم من يبادلها التقدير، وهو ما يفسر ردود الفعل التي صاحبت تصرف اللاعب، مؤكدًا أن إدارة النادي تعاملت مع الموقف بهدوء دون تصعيد.

وعن توقعاته لسباق الدوري، رجّح رئيس البنك الأهلي تتويج الزمالك باللقب هذا الموسم، في ظل المستويات التي يقدمها الفريق مؤخرًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن بيراميدز يبدو الأقرب لحصد لقب كأس مصر، خاصة مع تركيزه على البطولات المحلية.

صفقة الجزار للأهلي تمت بالتقسيط

وفي سياق متصل، كشف نصار أن صفقة انتقال اللاعب عمرو الجزار إلى النادي الأهلي تمت بنظام التقسيط، حيث سيتم سداد قيمة الصفقة على أربع دفعات على مدار عام كامل.