الدوري الإنجليزي

برايتون

21:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

21:30

ألافيس

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

21:00

كومو

رئيس نادي البنك الأهلي: لم أعاقب مصطفى شلبي.. والزمالك الأقرب للدوري

كتب : محمد خيري

05:03 م 21/04/2026

مصطفى شلبي

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أنه لم يوقع أي عقوبات على اللاعب مصطفى شلبي، عقب احتفاله بشعار الزمالك بعد تسجيله هدفًا في مرمى الأهلي، مشيرًا إلى الاكتفاء بتوجيه لفت نظر فقط.

وأوضح نصار، في تصريحات إذاعية، أن جماهير كرة القدم بطبيعتها عاطفية وتميل إلى دعم من يبادلها التقدير، وهو ما يفسر ردود الفعل التي صاحبت تصرف اللاعب، مؤكدًا أن إدارة النادي تعاملت مع الموقف بهدوء دون تصعيد.

وعن توقعاته لسباق الدوري، رجّح رئيس البنك الأهلي تتويج الزمالك باللقب هذا الموسم، في ظل المستويات التي يقدمها الفريق مؤخرًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن بيراميدز يبدو الأقرب لحصد لقب كأس مصر، خاصة مع تركيزه على البطولات المحلية.

صفقة الجزار للأهلي تمت بالتقسيط

وفي سياق متصل، كشف نصار أن صفقة انتقال اللاعب عمرو الجزار إلى النادي الأهلي تمت بنظام التقسيط، حيث سيتم سداد قيمة الصفقة على أربع دفعات على مدار عام كامل.

الحصار الأمريكي.. سنتكوم: أجبرنا 28 سفينة على العودة للموانئ الإيرانية
كيف أصبحت التصريحات السياسية تحرك الأسواق أكثر من العرض والطلب؟
ماذا يحدث لجسمك عند المشي 30 دقيقة يوميًا؟
حسام حسن يتحدث عن خطة الإعداد لكأس العالم: "سنخوض مباريات قوية"
الخارجية تكشف سبب وفاة ضياء العوضي في دبي
- سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية