9 صور ترصد إحياء الأهلي ذكرى هدف أبو تريكة التاريخي في مرمى الصفاقسي

أحيى الحساب الرسمي للنادي الأهلي، بذكرى هدف نجم الفريق السابق محمد أبو تريكة، في مرمى الصفاقسي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006، الذي منح الفريق اللقب.

واستعاد الحساب الرسمي للمارد الأحمر، الذكرى رقم 14 لتتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الصفاقسي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في 11 نوفمبر عام 2006، على ستاد "رادس".

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على "فيس بوك"، مجموعة من الصور لاحتفال الماجيكو عقب الهدف وعلق: "في مثل هذا اليوم، كتبنا التاريخ في رادس".

ومن الصعب، أن تنسى جماهير النادي الأهلي الهدف التاريخي لصاحب القميص رقم 22، في مرمى الصفاقسي، خاصة وأنه منح الأحمر اللقب رقم 5 في تاريخه بالبطولة.

ولم تكن أجواء وأحداث هذه المباراة اعتيادية، حيث كان المارد الأحمر تعادل مع الفريق التونسي، في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف لمثله في مباراة الذهاب، ليدخل المارد الأحمر مباراة العودة وهدفه الأساسي تحقيق الفوز .

واستمرت مباراة الإياب بين الأهلي والصفاقسي التونسي، حتى الدقيقة 2+90 من عمر المباراة، حتى جاء هدف محمد أبو تريكة، الذي أدخل من الصمت القوي، على كل جماهير الصفاقسي، فيما اكتست بعد ذلك شوارع القاهرة باللون الأحمر، احتفالا بالتتويج باللقب.

