مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

1 0
14:30

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما

أوزبكستان

6 1
15:30

بنما

كأس العالم تحت 17 عاما

السعودية

0 2
17:45

مالي

جميع المباريات

إعلان

9 صور ترصد إحياء الأهلي ذكرى هدف أبو تريكة التاريخي في مرمى الصفاقسي

كتب : يوسف محمد سعيد

06:57 م 11/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تريكة (1)
  • عرض 10 صورة
    تريكة (4)
  • عرض 10 صورة
    تريكة (5)
  • عرض 10 صورة
    تريكة (6)
  • عرض 10 صورة
    تريكة (3)
  • عرض 10 صورة
    تريكة (2)
  • عرض 10 صورة
    تريكة (9)
  • عرض 10 صورة
    تريكة (8)
  • عرض 10 صورة
    تريكة (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - يوسف محمد:

أحيى الحساب الرسمي للنادي الأهلي، بذكرى هدف نجم الفريق السابق محمد أبو تريكة، في مرمى الصفاقسي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006، الذي منح الفريق اللقب.

واستعاد الحساب الرسمي للمارد الأحمر، الذكرى رقم 14 لتتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الصفاقسي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في 11 نوفمبر عام 2006، على ستاد "رادس".

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على "فيس بوك"، مجموعة من الصور لاحتفال الماجيكو عقب الهدف وعلق: "في مثل هذا اليوم، كتبنا التاريخ في رادس".

ومن الصعب، أن تنسى جماهير النادي الأهلي الهدف التاريخي لصاحب القميص رقم 22، في مرمى الصفاقسي، خاصة وأنه منح الأحمر اللقب رقم 5 في تاريخه بالبطولة.

ولم تكن أجواء وأحداث هذه المباراة اعتيادية، حيث كان المارد الأحمر تعادل مع الفريق التونسي، في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف لمثله في مباراة الذهاب، ليدخل المارد الأحمر مباراة العودة وهدفه الأساسي تحقيق الفوز .

واستمرت مباراة الإياب بين الأهلي والصفاقسي التونسي، حتى الدقيقة 2+90 من عمر المباراة، حتى جاء هدف محمد أبو تريكة، الذي أدخل من الصمت القوي، على كل جماهير الصفاقسي، فيما اكتست بعد ذلك شوارع القاهرة باللون الأحمر، احتفالا بالتتويج باللقب.

أقرأ أيضًا:

موقف إمام عاشور وتريزيجيه من مواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

تصريحات غاضبة وعملية مفاجئة.. القصة الكاملة لأزمة لامين يامال ومنتخب إسبانيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي محمد أبو تريكة الصفاقسي التونسي دوري أبطال أفريقيا فيس بوك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
لماذا عادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى؟ خبراء يوضحون
أزمة عبدالله رشدي.. بلوجر: تزوجته وكنت هخرج من الملة.. والداعية يرد باقتباس سلفي
سعد الصغير يكشف مفاجأة حول سيارة حادث إسماعيل الليثي :"صاحبها عايز مليون و800"
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح