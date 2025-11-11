بعد غياب 653 يوما.. أحمد الشناوي بالقميص رقم 1 مع منتخب مصر من جديد

يعود أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، إلى صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد غياب ما يقرب من عامين (عام و 9 أشهر - 653 يوما)، ليستعيد القميص رقم 1 بدلا من محمد الشناوي.

وكان آخر ظهر لأحمد الشناوي مع منتخب مصر، يوم 28 يناير 2024، عندما حل بديلا في مباراة الكونغو الديمقراطية، في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، المباراة التي انتهت بهزيمة مصر بركلات الترجيح 8-7.

وكان القميص رقم 1 محلا للخلاف بين الثنائي أحمد ومحمد الشناوي، وبالتحديد في النسخة السابقة من كأس الأمم الأفريقية، عندما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، ارتداء أحمد الشناوي قميص يحمل رقم 1، فيما يرتدي محمد الشناوي قميص رقم 16.

وقبل أمم أفريقيا 2023، قال الإعلامي أحمد شوبير، إنه حدث خلاف بين الثنائي، حول القميص رقم 1، خلال معسكر الفراعنة، إذ أن أحمد الشناوي طلب القميص مبررا بأنه الأحق من حديث الأقدمية.

وظهر أحمد الشناوي، في ذلك الوقت، بمعسكر منتخب مصر وهو يرتدي القميص رقم 1، فيما ارتدى محمد الشناوي قميص من دون رقم.

وفي المعسكر الحالي لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، ظهر أحمد الشناوي في المران وهو يرتدي القميص رقم 1.

