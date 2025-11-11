مباريات الأمس
"بينهم زيزو وبن رمضان".. 5 لاعبين يتوجوا باللقب الأول مع الأهلي بعد الفوز بالسوبر

كتب - يوسف محمد:

03:00 ص 11/11/2025
توج النادي الأهلي يوم الأحد الماضي الموافق 9 نوفمبر الجاري، بلقب السوبر المصري بعد الفوز على حساب نظيره الزمالك في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل.

وكان المارد الأحمر توج على الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وشهد قائمة النادي الأهلي في مباراة السوبر يوم الأحد الماضي، حصول عدد من اللاعبين على أول ألقابهم رفقة المارد الأحمر، على رأسهم أحمد سيد زيزو نجم الوسط.

وتوج الخماسي: "أحمد سيد زيزو، محمد علي بن رمضان، محمد شكري، ياسين مرعي ومحمد سيحا، بأول ألقابهم رفقة المارد الأحمر، خاصة وأنهم انضموا إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويذكر أن النادي الأهلي، رفع عدد ألقابه في بطولة السوبر بعد الفوز على الزمالك إلى اللقب رقم 16، فيما توقف رصيد الزمالك عند اللقب رقم 4 في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

