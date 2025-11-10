مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

كوريا الجنوبية

3 1
14:30

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

3 1
14:30

المكسيك

كأس العالم تحت 17 عاما

زامبيا

1 1
16:45

البرازيل

جميع المباريات

إمام عاشور يحتفل بالتتويج بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك

كتب - يوسف محمد:

08:33 م 10/11/2025
احتفى إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتتويج المارد الأحمر بلقب السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك أمس في نهائي البطولة.

وكان النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك أمس الأحد، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات.

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من داخل غرفة ملابس الأهلي وهو يحمل كأس السوبر وعلق: "الحمدلله".

وغاب إمام عاشور عن المارد الأحمر، خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي يعاني منها منذ فترة طويلة، بعد تعرضه للإصابة بفيروس "A".

ويذكر أن آخر مباراة ظهر فيها إمام عاشور رفقة المارد الأحمر هي مباراة إنبي، يوم 14 سبتمبر الماضي، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

