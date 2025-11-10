أول تعليق من رضا عبد العال على فوز الأهلي بالسوبر المصري

احتفى إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتتويج المارد الأحمر بلقب السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك أمس في نهائي البطولة.

وكان النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك أمس الأحد، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات.

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من داخل غرفة ملابس الأهلي وهو يحمل كأس السوبر وعلق: "الحمدلله".

وغاب إمام عاشور عن المارد الأحمر، خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي يعاني منها منذ فترة طويلة، بعد تعرضه للإصابة بفيروس "A".

ويذكر أن آخر مباراة ظهر فيها إمام عاشور رفقة المارد الأحمر هي مباراة إنبي، يوم 14 سبتمبر الماضي، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

