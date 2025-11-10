أول تعليق من رضا عبد العال على فوز الأهلي بالسوبر المصري

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، بعد المشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات.

وتلقى الفارس الأبيض أمس الأحد، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، على ملعب "محمد بن زايد" في الإمارات.

وكان أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفارس الأبيض، أعلن في وقت سابق من اليوم، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية لمدة 3 أيام، على أن يعود الفريق للمران يوم الجمعة المقبل.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره زيسكو الزامبي، في الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويذكر أن أحمد عبد الرؤوف قاد الزمالك حتى الآن، في 3 مباريات، حقق الفوز في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

