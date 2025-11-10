"الوضع الصعب".. الغندور يوجه رسالة نارية وطلب صادم لمجلس الزمالك

نجم الزمالك السابق: شيكو بانزا له فيديوهات رقص أفضل من أدائه في الملعب

وجه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأبيض، عقب الخسارة في نهائي السوبر المصري أمام الأهلي، وتزايد الأزمات داخل القلعة البيضاء.

وكتب "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": رسالة لمجلس الإدارة هتقدر تحل كل مشاكل الزمالك اهلا بيك مش هتقدر قول مش قادر وأعطي فرصة لحد قادر يحلها عشان الوضع أصبح صعب على كل زملكاوي".

وكان نادي الزمالك تلقى الخسارة أمس من نظيره الأهلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن توقف منافسات الكرة المحلية في مصر، لارتباط منتخب مصر الأول بالأجندة الدولية في شهر نوفمبر الجاري، والذي يستعد خلاله الفراعنة المشاركة في بطولة ودية دولية بالإمارات، استعدادا لخوض غمار منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويستعد الزمالك بعد نهاية فترة التوقف الدولية، لمواجهة فريق زيسكو الزامبي، وذلك في بداية مشوار الفارس الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية.

وتقام مباراة الزمالك ضد زيسكو الزامبي يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، للمجموعة التي تضم بجانب الفريق الأبيض المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.