نجم الزمالك السابق: شيكو بانزا له فيديوهات رقص أفضل من أدائه في الملعب

كتب : محمد خيري

01:00 م 10/11/2025
شن تامر عبد الحميد “دونجا” نجم الزمالك السابق، هجوماً قوياً على مستوى لاعبي الزمالك والجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عقب الخسارة أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري.

وقال دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور إن الأهلي استحق الفوز باللقب، لكن الزمالك ساعده بأخطائه، سواء على مستوى اللاعبين أو الجهاز الفني.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني بدأ بتشكيل خاطئ تماماً، ولم يكن من المنطقي أن يبدأ الفريق بنجوم مثل عمرو ناصر وسيف فاروق جعفر، في الوقت الذي كان يجب فيه أن يشارك خوان بيزيرا أساسياً وليس بديلاً طالما أنه جاهز وقادر على اللعب.

وأضاف دونجا: "لاعبي الزمالك ارتكبوا أخطاء كثيرة وأخطاء تمركز واضحة، والصفقة الوحيدة اللي صنعت فارق مع الزمالك هي خوان بيزيرا، أما عمرو ناصر فمستواه أقل من المطلوب".

واختتم: “شيكو بانزا؟ أقدر أقيمه في فيديوهات الرقص اللي بيعملها على السوشيال ميديا، لكن كلاعب بعيد تماماً عن مستوى نادي الزمالك”

